Реал отказался от трансфера Алабы

Мадридский клуб не нуждается в услугах игрока.

Руководство Реала отказалось от идеи приобрести защитника Баварии Давида Алабу, об этом сообщает Marca.

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По информации источника, австрийский футболист не входит в планы тренерского штаба “сливочных“.

Отмечается, что на данный момент Реал не планирует совершать трансфер на позицию левого защитника, но если состоится переход Марсело в Ювентус, то клуб готов работать над сделкой Алабы.

Руководство Баварии хочет продлить контракт с игроком, но Давид намерен перейти в клуб из другого чемпионата.

В текущем сезоне Алаба провел за Баварию 20 матчей в рамках чемпионата Германии, в которых забил один гол и отдал один голевой пас.

Ранее сообщалось, что Реал отказался от трансфера Кейна.