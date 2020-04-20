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Реал отказался от трансфера Алабы

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Мадридский клуб не нуждается в услугах игрока.
Давид Алаба
Давид Алаба
Getty Images

Руководство Реала отказалось от идеи приобрести защитника Баварии Давида Алабу, об этом сообщает Marca.

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По информации источника, австрийский футболист не входит в планы тренерского штаба “сливочных“.

Отмечается, что на данный момент Реал не планирует совершать трансфер на позицию левого защитника, но если состоится переход Марсело в Ювентус, то клуб готов работать над сделкой Алабы.

Руководство Баварии хочет продлить контракт с игроком, но Давид намерен перейти в клуб из другого чемпионата.

В текущем сезоне Алаба провел за Баварию 20 матчей в рамках чемпионата Германии, в которых забил один гол и отдал один голевой пас.

Ранее сообщалось, что Реал отказался от трансфера Кейна.

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Теги: Реал Мадрид, Марсело, Бавария, Давид Алаба, футбол
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