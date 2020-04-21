Зарплата Неймара в Барселоне будет существенно ниже, чем в ПСЖ - Mundo Deportivo

Бразилец лишится огромной суммы дохода, если согласится на возвращение в каталонский клуб.

Нападающий ПСЖ Неймар может потерять существенную часть своего дохода в случае, если решит вернуться в Барселону.

По информации Mundo Deportivo, зарплата бразильца в стане "сине-гранатовых" будет на 30 миллионов евро ниже, чем в парижском клубе.

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По новому контракту, который ПСЖ предлагает Неймару, он будет получать порядка 52 миллионов евро в год - это будет оклад в клубе и оплата за роль посла банка Катара. Однако если бразилец уйдет, то банк прекратит с ним сотрудничество и он лишится этих денег.

А Барселона готова платить Неймару порядка 20 миллионов евро в год. При этом источник отмечает, что даже такое существенное снижение доходов может не повлиять на желание Неймара вернуться на Камп Ноу.

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ из Барселоны летом 2017 года за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории.

Ранее сообщалось, что Неймар может потерять половину зарплаты из-за пандемии коронавируса.