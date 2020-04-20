Реал собирается купить вратаря Милана
Голкипер Милана Джанлуиджи Доннарумма в ближайшее трансферное окно может стать игроком мадридского Реала.
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Как сообщает Tuttosport, "сливочные" готовы заплатить за 21-летнего футболиста 50 миллионов евро. Главный тренер Королевского клуба Зинедин Зидан недоволен игрой вратаря команды Тибо Куртуа и рассматривает Доннарумму в качестве замены.
Отмечается, что Джанлуиджи не хочет продлевать контракт с Миланом, который рассчитан до лета 2021 года, и может согласиться на трансфер.
При этом Милан хочет выручить максимально возможную сумму с этой продажи, используя для этого интерес к футболисту со стороны Челси и ПСЖ.
Ранее сообщалось, что украинец Андрей Лунин может стать вторым вратарем Реала в следующем сезоне.
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