Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Экс-президент Барселоны: В тюрьме мне дали 4 презерватива и 4 банки вазелина

Комментариев: 0
Функционер пробыл в тюрьме два года.
Сандро Росель
Сандро Росель
Getty Images

Бывший президент Барселоны Сандро Росель рассказал о периоде, когда находился в тюрьме в течении двух лет.

“Как только я пришел в тюрьму, то мне дали 4 презерватива и 4 банки вазелина. Я стал волноваться. Тюрьма - это место, где вы либо умираете как личность, либо становитесь сильнее.

Марта, моя жена, была очень сильной, она стала основной опорой в это тяжелое время. Мои родители, мои братья и мои друзья тоже. Кроме этого, важную роль сыграл мой друг Хоан Бесоли, без него я бы точно не выдержал в тюрьме“, - цитирует Роселя Marca.

Напомним, что в мае 2017 года Росель был обвинен в причастности к отмыванию 15 миллионов евро. Функционер должен был просидеть 11 лет в заключении и оплатить штраф в размере 59 миллионов евро, но в прошлом году он был оправдан судом и вышел на свободу.

Ранее сообщалось, что бывший вице-президент Барселоны вновь обвинил руководство клуба в коррупции.

Поделись:
Теги: Сандро Росель, Барселона, вне игры, тюрьма
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь