Экс-президент Барселоны: В тюрьме мне дали 4 презерватива и 4 банки вазелина

Функционер пробыл в тюрьме два года.

Бывший президент Барселоны Сандро Росель рассказал о периоде, когда находился в тюрьме в течении двух лет.

“Как только я пришел в тюрьму, то мне дали 4 презерватива и 4 банки вазелина. Я стал волноваться. Тюрьма - это место, где вы либо умираете как личность, либо становитесь сильнее.

Марта, моя жена, была очень сильной, она стала основной опорой в это тяжелое время. Мои родители, мои братья и мои друзья тоже. Кроме этого, важную роль сыграл мой друг Хоан Бесоли, без него я бы точно не выдержал в тюрьме“, - цитирует Роселя Marca.

Напомним, что в мае 2017 года Росель был обвинен в причастности к отмыванию 15 миллионов евро. Функционер должен был просидеть 11 лет в заключении и оплатить штраф в размере 59 миллионов евро, но в прошлом году он был оправдан судом и вышел на свободу.

Ранее сообщалось, что бывший вице-президент Барселоны вновь обвинил руководство клуба в коррупции.