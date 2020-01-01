Фабрегас: Я уверен, что Месси завершит карьеру в Барселоне

Испанец поделился мнением о будущем своего бывшего партнера по команде.

Полузащитник Монако Сеск Фабрегас заявил, форвард Барселоны Лионель Месси не собирается покидать команду.

“Я говорю с Месси довольно часто, и его идея всегда заключалась в том, чтобы закончить его карьеру в Барселоне. В клубе может случится всякое, но я полностью уверен, что его карьера закончится там.

Будущее футбола? Криштиану 35 лет, а Лео вот-вот исполнится 33, они стареют. Я бы подписал Мбаппе за его молодость, талант, преданность и менталитет“, - приводит слова Фабрегаса Goal.

Ранее Кике Сетьен рассказал о судьбе Месси в Барселоне.