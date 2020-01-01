Ракитич: Барселону нужно признать чемпионом

Хорват хочет доиграть текущий сезон.

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич высказался о возможном возобновлении сезона в Ла Лиге.

“Мы все хотим снова выйти на поле и выиграть чемпионат Испании, но я также понимаю, что сезон может не возобновиться. Если это произойдет, то мы должны стать чемпионами, потому что возглавляем турнирную таблицу.

Идеальным сценарием было бы доиграть эту кампанию, но только с хорошо продуманным планом, особенно нужно брать во внимание следующий сезон“, - цитирует Ракитича Goal со ссылкой на Movistar +.

Ранее сообщалось, что судьба чемпионата Испании решится на этой неделе.