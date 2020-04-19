Барселона может играть без зрителей до февраля 2021 года

Каталонский клуб провел исследование, чтобы оценить последствия пандемии коронавируса.

Барселона может до февраля 2021 года играть без зрителей Getty Images

Испанская Барселона решила провести исследование, чтобы оценить возможность проведения матчей со зрителями после завершения пандемии коронавируса.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на La Vanguardia, руководство каталонского клуба заказало исследование, в ходе которого были определены два сценария развития событий.

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В "базовом" сценарии предполагается, что до февраля 2021 года матчи будут проводиться без зрителей. Также по этому сценарию, трансферное окно будет открыто 15 августа и закроется 15 сентября, к предполагаемому началу нового сезона Ла Лиги.

Второй сценарий, который назван "оптимистичным", считается, что нынешний сезон доиграют, проведя матчи в период с 15 июня до середины августа. Сезон-2020/21 начнется 15 сентября, однако до 15 ноября игры будут проходить без зрителей.

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На данный момент эти сценарии - только предположения экспертов, и неизвестно, как будет развиваться ситуация дальше, поэтому точно предсказать, когда футбол вернется в привычном для нас виде - нельзя.

Ранее сообщалось, что шесть директоров Барселоны подали в отставку из-за конфликта с президентом клуба.