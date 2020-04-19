На следующей неделе решится судьба чемпионата Испании

Обсуждение запланировано на 25 апреля.

Президент Национального спортивного совета Испании Ирен Лосано проведет совещание с президентом Федерации футбола Луисом Рубиалесом и президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом, на котором обсудят будущее футбола в стране.

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По информации Marca, обсуждение состоится в субботу, 25 апреля. Отмечается, что уже решено, что сезон-2019/20 точно будет доигран, однако осталось решить важные детали. При этом ухудшение эпидемиологической ситуации в стране может повлиять на решение функционеров.

Стоит сказать, что на 19 апреля в Испании зафиксировано более 195 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 20 453 человек умерли, а 77 357 - выздоровели.

Ранее сообщалось, что судьбу Серии А определят 22 апреля.