Реал отказался от трансфера Кейна

"Сливочные" терпят финансовые потери.

Руководство мадридского Реала приняло решение отказаться от трансфера Харри Кейна из Тоттенхэма, об этом сообщает Daily Mail.

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По информации источника, такое решение связано с тем, что у “сливочных“ финансовые проблемы, которые вызваны пандемией коронавируса.

Таким образом, Реал не намерен совершать трансфер англичанина в летнее трансферное окно, несмотря на то, что Кейн долгое время являлся приоритетным вариантом для покупки.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм готов расстаться с Кейном за рекордную сумму.