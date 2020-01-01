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Реал отказался от трансфера Кейна

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"Сливочные" терпят финансовые потери.
Харри Кейн
Харри Кейн
Getty Images

Руководство мадридского Реала приняло решение отказаться от трансфера Харри Кейна из Тоттенхэма, об этом сообщает Daily Mail.

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По информации источника, такое решение связано с тем, что у “сливочных“ финансовые проблемы, которые вызваны пандемией коронавируса.

Таким образом, Реал не намерен совершать трансфер англичанина в летнее трансферное окно, несмотря на то, что Кейн долгое время являлся приоритетным вариантом для покупки.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм готов расстаться с Кейном за рекордную сумму.

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Теги: Реал Мадрид, Тоттенхэм, Харри Кейн, футбол
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