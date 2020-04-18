Гризманн намерен остаться в Барселоне, чтобы бороться за место с Неймаром и Лаутаро
Француз будет бороться за место в составе.
Футболист Барселоны Антуан Гризманн не намерен покидать каталонский клуб в летнее трансферное окно.
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Как сообщает Marca, французский футболист хочет остаться в команде, чтобы бороться за место в составе.
“Сине-гранатовые“ желают приобрести форварда ПСЖ Неймара и вингера Интера Лаутаро Мартинеса. Но Гризманн останется в клуб, чтобы навязать конкуренцию возможным новичкам команды.
В текущем сезоне Антуан провел 37 поединков за Барселону, в которых забил 14 голов и отдал четыре голевые передачи.
Ранее сообщалось, что каталонский клуб хочет сохранить француза в составе на следующий сезон.
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