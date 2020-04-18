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Барселона отказалась выкупать Лаутаро за 111 миллионов евро

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Каталонский клуб не может заплатить всю сумму.
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес
Getty Images

Руководство Барселоны приняло решение не выкупать Лаутаро Мартинеса из Интера, об этом сообщает Mundo Deportivo.

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По информации источника, каталонский клуб не сможет выплатить всю сумму отступных за аргентинца, которая составляет 111 миллионов евро.

Это связано с тем, что “сине-гранатовые“ попали в экономический кризис в связи пандемией коронавируса. Барселона несет крупные финансовые потери из-за отсутствия доходов от продажи телетрансляций и доходов в день матчей.

Отмечается, что Лаутаро надеется стать футболистом испанского клуба, но все будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом. 

Ранее главный тренер Барселоны заявил, что хотел бы видеть Мартинеса и Неймара в своей команде.

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Теги: Барселона, Лаутаро Мартинес, Интер, футбол, Ла Лига, чемпионат Испании
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