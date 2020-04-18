Реал не будет продлевать контракт с сыном Зидана
Люка Зидан покинет мадридский клуб летом.
Голкипер Реала Люка Зидан, который сейчас выступает в Сегунде за Расинг на правах аренды, ближайшим летом покинет мадридский клуб.
По информации Marca, контракт 21-летнего вратаря истекает этим летом, однако "сливочные" не собираются его продлевать.
Стоит сказать, что сам Люка не против испытать себя в чемпионате Франции.
Ранее сообщалось, что украинский голкипер Андрей Лунин может стать вторым вратарем в Реале.
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