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Реал не будет продлевать контракт с сыном Зидана

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Люка Зидан покинет мадридский клуб летом.
Люка Зидан
Люка Зидан
Getty Images

Голкипер Реала Люка Зидан, который сейчас выступает в Сегунде за Расинг на правах аренды, ближайшим летом покинет мадридский клуб.

По информации Marca, контракт 21-летнего вратаря истекает этим летом, однако "сливочные" не собираются его продлевать.

Стоит сказать, что сам Люка не против испытать себя в чемпионате Франции.

Ранее сообщалось, что украинский голкипер Андрей Лунин может стать вторым вратарем в Реале.

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Теги: Люка Зидан, Реал, футбол
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