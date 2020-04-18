Реал не будет продлевать контракт с сыном Зидана

Люка Зидан покинет мадридский клуб летом.

Голкипер Реала Люка Зидан, который сейчас выступает в Сегунде за Расинг на правах аренды, ближайшим летом покинет мадридский клуб.

По информации Marca, контракт 21-летнего вратаря истекает этим летом, однако "сливочные" не собираются его продлевать.

Стоит сказать, что сам Люка не против испытать себя в чемпионате Франции.

Ранее сообщалось, что украинский голкипер Андрей Лунин может стать вторым вратарем в Реале.