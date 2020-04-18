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Лунин может стать вторым голкипером Реала

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Со следующего сезона у украинца есть шанс проявить себя в мадридском клубе.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
instagram.com/lunin_andrey/

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин, который сейчас выступает за Овьедо на правах аренды, может стать вторым вратарем в Королевском клубе.

По информации Marca, “сливочных“ ближайшим летом покинет Альфонса Ареоля, и мадридцы рассматривают кандидатуру 21-летнего украинца в качестве второго номера.

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Отметим, что Лунин выступает в Овьедо с января этого года и отлично выступал в Сегунде вплоть до остановки сезона из-за коронавируса. Его игра понравилась боссам Реала и они собираются его вернуть в команду.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин поучаствовал в челлендже Роналду.

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Теги: Андрей Лунин, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, футбол
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