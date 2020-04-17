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Роналду мог оказаться в Барселоне вместо Реала

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Алекс Фергюсон не хотел продавать португальца "сливочным".
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Бывший президент Реала Рамон Кальдерон раскрыл детали перехода нападающего Криштиану Роналду из Манчестер Юнайтед.

“Мы вели переговоры с Криштиану с 2007 по 2008 год. С руководством Манчестер Юнайтед было непросто, поскольку они не хотели терять такого качественного футболиста. Но сам Криштиану выразил желание переехать в Мадрид.

Алекс Фергюсон был против этого трансфера, ему не нравился Реал. Поэтому он предложил Криштиану Барселоне. Каталонцы были в восторге, но Роналду знал, где хочет продолжить карьеру“, - цитирует Кальдерона AS.

Напомним, Роналду перебрался из Манчестер Юнайтед в Реал в 2009 году за 94 миллиона евро

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Теги: футбол, Криштиану Роналду, Реал, Барселона, чемпионат Испании, Ла Лига, Рамон Кальдерон
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