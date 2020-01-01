Сетьен: Не хочу, чтобы Барселона становилась чемпионом досрочно
Специалист хочет, чтобы состоялся полноценный чемпионат.
Главный тренер Барселоны Кике Сетьен поделился мнением о досрочном завершении чемпионата Испании.
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“Если чемпионат будет завершен, то Барселона станет чемпионом Испании. Это было бы логично. Но на нашем месте могла оказаться и другая команда. Мне не хотелось бы, чтобы мы стали чемпионом таким образом. Это не доставит нам радости.
Возобновление сезона без зрителей? Другого варианта я не вижу, пока не появится вакцина. Реальность такова, что мы желаем играть, пусть и без зрителей, хоть это и грустно“, - приводит слова Сетьена Sport.es.
Ранее президент Ла Лиги сообщил, когда продолжится сезон-2019/20.
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