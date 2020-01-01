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Сетьен: Не хочу, чтобы Барселона становилась чемпионом досрочно

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Специалист хочет, чтобы состоялся полноценный чемпионат.
Кике Сетьен
Кике Сетьен
Getty Images

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен поделился мнением о досрочном завершении чемпионата Испании.

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“Если чемпионат будет завершен, то Барселона станет чемпионом Испании. Это было бы логично. Но на нашем месте могла оказаться и другая команда. Мне не хотелось бы, чтобы мы стали чемпионом таким образом. Это не доставит нам радости.

Возобновление сезона без зрителей? Другого варианта я не вижу, пока не появится вакцина. Реальность такова, что мы желаем играть, пусть и без зрителей, хоть это и грустно“, - приводит слова Сетьена Sport.es.

Ранее президент Ла Лиги сообщил, когда продолжится сезон-2019/20.

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Теги: Кике Сетьен, Барселона, футбол, Ла Лига, чемпионат Испании
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