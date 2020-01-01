Сетьен высказался о возможных трансферах Неймара и Лаутаро в Барселону

Специалист хочет видеть двоих игроков в своем клубе.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен поделился мнением о возможных приобретениях каталонского клуба в летнее трансферное окно.

“Сине-гранатовые“ заинтересованы в покупке Лаутаро Мартинеса из Интера и Неймара из ПСЖ.

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“Неймар - отличный игрок, как он мне может не нравиться? Но необходимо правильно оценивать ситуацию и понимать, что возможно осуществить, а что - нет. Руководство Барселоны знает, что такие игроки очень дорого стоят, а получить их не так легко.

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Покупка Мартинеса, если Гризманн покинет Барселону? Я стараюсь не думать о долгосрочной перспективе. Я сконцентрирован на ближайшем будущем, ведь это то, что меня волнует.

В СМИ очень много пишут об этом, но я стараюсь сделать так, чтобы это не влияло на меня. Слишком рано говорить об этом, потому что сейчас в мире слишком много неопределенности.

Кто лучше подойдет Барселоне: Лаутаро или Неймар? Оба, ведь это отличные игроки“, - приводит слова Сетьена Diario Sport.

Ранее сообщалось, что Барселона остановила переговоры по Лаутаро и отказалась от трансфера Неймара.