Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сетьен высказался о возможных трансферах Неймара и Лаутаро в Барселону

Комментариев: 0
Специалист хочет видеть двоих игроков в своем клубе.
Кике Сетьен
Кике Сетьен
Getty Images

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен поделился мнением о возможных приобретениях каталонского клуба в летнее трансферное окно.

“Сине-гранатовые“ заинтересованы в покупке Лаутаро Мартинеса из Интера и Неймара из ПСЖ. 

Читай также: Сетьен желает сохранить Коутиньо в Барселоне

“Неймар - отличный игрок, как он мне может не нравиться? Но необходимо правильно оценивать ситуацию и понимать, что возможно осуществить, а что - нет. Руководство Барселоны знает, что такие игроки очень дорого стоят, а получить их не так легко.

Читай также: Сетьен рассказал о судьбе Месси в Барселоне

Покупка Мартинеса, если Гризманн покинет Барселону? Я стараюсь не думать о долгосрочной перспективе. Я сконцентрирован на ближайшем будущем, ведь это то, что меня волнует.

В СМИ очень много пишут об этом, но я стараюсь сделать так, чтобы это не влияло на меня. Слишком рано говорить об этом, потому что сейчас в мире слишком много неопределенности.

Кто лучше подойдет Барселоне: Лаутаро или Неймар? Оба, ведь это отличные игроки“, - приводит слова Сетьена Diario Sport.

Ранее сообщалось, что Барселона остановила переговоры по Лаутаро и отказалась от трансфера Неймара.

Поделись:
Теги: Кике Сетьен, Лаутаро Мартинес, Неймар, Барселона, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь