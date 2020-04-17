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Иньеста: Де Йонг и Гризманн обладают огромным талантом

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Испанец считает, что футболистам нужно время на адаптацию.
Френки Де Йонг и Антуан Гризманн
Френки Де Йонг и Антуан Гризманн
Getty Images

Полузащитник Виссел Кобе Андрес Иньеста поделился своим мнением об игре новичков Барселоны Френки де Йонга и Антуана Гризманна.

"Займет ли Де Йонг место в центре поля, если Ракитич покинет команду? Я не знаю. Если вы хотите сравнивать, то я ненавижу это делать. Я всегда говорил, что на деле все будет по-другому, а не так, как думают болельщики. В любом случае, хуже уже не будет, чем то, что мы уже видели.

Как Ракитич, так и Де Йонг - очень хорошие футболисты, а Барселоне нужно определиться со своими главными задачами и, отталкиваясь от этого, подбирать игроков в команду.

Что мешает Гризманну? Это случай похож на то, что происходит с Де Йонгом. Гризманну и остальным новичкам, которые приезжают каждый год, нужно время на адаптацию. Они обладают огромным талантом и, несомненно, в конечном итоге их ждет успех в этой команде, где, как мы знаем, играть совсем нелегко“, - цитирует испанца Marca.

Ранее сообщалось, что Барселона готова пожертвовать Гризманном ради Неймара.

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Теги: футбол, Андрес Иньеста, Барселона, чемпионат Испании, Ла Лига
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