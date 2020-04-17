Атлетико интересуется услугами Икарди
Аргентинец может перебраться в чемпионат Испании.
Форвард Интера Мауро Икарди, выступающий на правах аренды за ПСЖ, может перебраться в Атлетико. Об этом сообщает Tuttosport.
Источник утверждает, что аргентинец покинет Францию после завершения арендного соглашения, поэтому вопрос о его новом клубе остается открытым.
Миланский клуб готов рассмотреть предложения других клубов, поскольку наставник Интера Антонио Конте больше не рассчитывает на футболиста.
Одним из последних, кто связывался с агентом Икарди Вандой Нарой, стал главный тренер Атлетико Диего Симеоне.
Ранее сообщалось, что ПСЖ рассчитывает выкупить Икарди по сниженной цене.
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