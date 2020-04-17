Атлетико интересуется услугами Икарди

Аргентинец может перебраться в чемпионат Испании.

Форвард Интера Мауро Икарди, выступающий на правах аренды за ПСЖ, может перебраться в Атлетико. Об этом сообщает Tuttosport.

Источник утверждает, что аргентинец покинет Францию после завершения арендного соглашения, поэтому вопрос о его новом клубе остается открытым.

Миланский клуб готов рассмотреть предложения других клубов, поскольку наставник Интера Антонио Конте больше не рассчитывает на футболиста.

Одним из последних, кто связывался с агентом Икарди Вандой Нарой, стал главный тренер Атлетико Диего Симеоне.

Ранее сообщалось, что ПСЖ рассчитывает выкупить Икарди по сниженной цене.