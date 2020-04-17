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Атлетико интересуется услугами Икарди

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Аргентинец может перебраться в чемпионат Испании.
Мауро Икарди
Мауро Икарди
Getty Images

Форвард Интера Мауро Икарди, выступающий на правах аренды за ПСЖ, может перебраться в Атлетико. Об этом сообщает Tuttosport.

Источник утверждает, что аргентинец покинет Францию после завершения арендного соглашения, поэтому вопрос о его новом клубе остается открытым.

Миланский клуб готов рассмотреть предложения других клубов, поскольку наставник Интера Антонио Конте больше не рассчитывает на футболиста.

Одним из последних, кто связывался с агентом Икарди Вандой Нарой, стал главный тренер Атлетико Диего Симеоне.

Ранее сообщалось, что ПСЖ рассчитывает выкупить Икарди по сниженной цене.

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Теги: футбол, Мауро Икарди, чемпионат Испании, Атлетико
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