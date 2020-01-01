Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Барселона отказалась от покупки Неймара - Catalunya Radio

Комментариев: 0
Каталонцы отдают предпочтение другому игроку.
Неймар
Неймар
Getty Images

Руководство Барселоны отказалось от идеи покупки форварда ПСЖ Неймара. Об этом сообщает Catalunya Radio.

Источник утверждает, что из-за нестабильной финансовой ситуации клуба, вызванной пандемией коронавируса, каталонцы на данный момент не рассматривают вариант с трансфером бразильца.

Отмечается, что “сине-гранатовые“ предпочитают завершить сделку по трансферу нападающего Интера Лаутаро Мартинеса, который может обойтись в более чем 100 миллионов евро. Таким образом, Барселона не сможет оформить аж два дорогостоящих перехода за одно трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Барселона остановила переговоры по Лаутаро из-за пандемии COVID-19.

Поделись:
Теги: футбол, Барселона, Неймар, Лаутаро Мартинес
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь