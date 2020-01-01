Барселона отказалась от покупки Неймара - Catalunya Radio

Каталонцы отдают предпочтение другому игроку.

Руководство Барселоны отказалось от идеи покупки форварда ПСЖ Неймара. Об этом сообщает Catalunya Radio.

Источник утверждает, что из-за нестабильной финансовой ситуации клуба, вызванной пандемией коронавируса, каталонцы на данный момент не рассматривают вариант с трансфером бразильца.

Отмечается, что “сине-гранатовые“ предпочитают завершить сделку по трансферу нападающего Интера Лаутаро Мартинеса, который может обойтись в более чем 100 миллионов евро. Таким образом, Барселона не сможет оформить аж два дорогостоящих перехода за одно трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Барселона остановила переговоры по Лаутаро из-за пандемии COVID-19.