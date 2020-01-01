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Сетьен рассказал о судьбе Месси в Барселоне

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СМИ раздувают скандал.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен сообщил, что лидер каталонского клуба Лионель Месси останется в команде.

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“Кризис в руководстве клуба? Такие вещи случаются в больших клубах. Это нормально. Жаль только то, что об этих спорах пишут в СМИ. Обстановка накаляется, а это мешает спокойно делать свою работу.

Будущее Месси? Уверен, все это не повлияет на будущее Лео. Я сомневаюсь в том, что он будет думать о том, как покинуть команду. Знаю, что Лео никуда не уйдет и закончит карьеру на Камп Ноу“, - цитирует Сетьена Daily Mail со ссылкой на TV3.

Напомним, что шесть директоров Барселоны подали в отставку из-за конфликта с президентом клуба. 

Отметим, что бывший вице-президент каталонского клуба дважды обвинил руководство клуба в коррупции. Боссы “сине-гранатовых“ намерены засудить его.

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Теги: Кике Сетьен, Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол, Лионель Месси
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