Бускетс: Сомневаюсь, что Ла Лигу удастся возобновить

Игрок считает, что сезон будет невозможно продолжить.

Полузащитник Барселоны Серхио Бускетс поделился мнением о возобновление сезона на фоне пандемии коронавируса.

Читай также: Еврокубки могут возобновиться после окончания национальных чемпионатов

“Я думаю, что будет сложно возобновить Ла Лигу. У меня есть сомнения по поводу возобновления сезона. Сначала необходимо посмотреть, как будут развиваться события.

Врачи говорят, что мы достигли пика пандемии. Но я считаю, что Ла Лигу будет трудно возобновить из-за переездов. Также будет проблемой собрать всех вместе“, - приводит слова Бускетса COPE.

Ранее сообщалось, что чемпионат Испании могут доиграть на Канарских островах.