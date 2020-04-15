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Бускетс: Сомневаюсь, что Ла Лигу удастся возобновить

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Игрок считает, что сезон будет невозможно продолжить.
Серхио Бускетс
Серхио Бускетс
Getty Images

Полузащитник Барселоны Серхио Бускетс поделился мнением о возобновление сезона на фоне пандемии коронавируса.

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“Я думаю, что будет сложно возобновить Ла Лигу. У меня есть сомнения по поводу возобновления сезона. Сначала необходимо посмотреть, как будут развиваться события.

Врачи говорят, что мы достигли пика пандемии. Но я считаю, что Ла Лигу будет трудно возобновить из-за переездов. Также будет проблемой собрать всех вместе“, - приводит слова Бускетса COPE.

Ранее сообщалось, что чемпионат Испании могут доиграть на Канарских островах.

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Теги: Серхио Бускетс, Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол, коронавирус, карантин
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