Футболисту Реалу грозит тюремный срок за нарушение карантина
Серб проведет встречу с прокурором.
Нападающему Реалу Луки Йовичу грозит тюремный срок за нарушение карантина, об этом сообщает Informer.
По информации источника, сербскому игроку было выдвинуто обвинение по статье 248 Уголовного кодекса. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 месяцев до 3 лет.
Отмечается, что Йович проведет встречу с прокурором Белграда из-за нарушения правил карантина, который был введен в Сербии в связи с пандемией коронавируса.
Напомним, что Лука нарушил карантин, чтобы посетить день рождения подруги в Сербии. Кроме этого, отец футболиста призвал власть действовать справедливо.
Ранее сообщалось, что Реал избавится от Йовича из-за нарушения карантина.
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