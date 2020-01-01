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Футболисту Реалу грозит тюремный срок за нарушение карантина

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Серб проведет встречу с прокурором.
Лука Йович
Лука Йович
Getty Images

Нападающему Реалу Луки Йовичу грозит тюремный срок за нарушение карантина, об этом сообщает Informer.

По информации источника, сербскому игроку было выдвинуто обвинение по статье 248 Уголовного кодекса. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 месяцев до 3 лет.

Отмечается, что Йович проведет встречу с прокурором Белграда из-за нарушения правил карантина, который был введен в Сербии в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, что Лука нарушил карантин, чтобы посетить день рождения подруги в Сербии. Кроме этого, отец футболиста призвал власть действовать справедливо.

Ранее сообщалось, что Реал избавится от Йовича из-за нарушения карантина.

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Теги: Лука Йович, Реал Мадрид, футбол, Ла Лига, чемпионат Испании, тюрьма, коронавирус, карантин
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