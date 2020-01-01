Футболисту Реалу грозит тюремный срок за нарушение карантина

Серб проведет встречу с прокурором.

Нападающему Реалу Луки Йовичу грозит тюремный срок за нарушение карантина, об этом сообщает Informer.

По информации источника, сербскому игроку было выдвинуто обвинение по статье 248 Уголовного кодекса. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 месяцев до 3 лет.

Отмечается, что Йович проведет встречу с прокурором Белграда из-за нарушения правил карантина, который был введен в Сербии в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, что Лука нарушил карантин, чтобы посетить день рождения подруги в Сербии. Кроме этого, отец футболиста призвал власть действовать справедливо.

Ранее сообщалось, что Реал избавится от Йовича из-за нарушения карантина.