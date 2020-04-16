Сетьен желает сохранить Коутиньо в Барселоне

Специалист рассчитывает на бразильца.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен заявил, что ждет возвращения Филиппе Коутиньо, который находится в аренде в Баварии в текущем сезоне.

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“Я считаю, что Коутиньо - это отличный игрок. Мне он очень нравится. Я прекрасно знаю, что он хочет вернуться в нашу команду.

Я рассчитываю на то, что он будет здесь в начале следующего сезона. У меня состоится с ним разговор, если это необходимо“, - цитирует Сетьена AS.

В текущем сезоне Коутиньо провел 22 матча в рамках Бундеслиги, в которых забил восемь голов.

Ранее сообщалось, что бразилец может стать участником обмена по Канте.