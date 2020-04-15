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Новичок Барселоны рассказал, в чем он лучше всех в клубе

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Игрок назвал компонент, который выделяет его в составе каталонского клуба.
Мартин Брейтуэйт
Мартин Брейтуэйт
Getty Images

Футболист Барселоны Мартин Брейтуэйт пообщался с фанатами на карантине.

В Twitter один из болельщиков решил поинтересоваться у нападающего: “Кто самый быстрый игрок Барселоны?“.

Брейтуэйт, не долго думая, оригинально ответил фанату: “Ты общаешься с ним сейчас“.

Напомним, что форвард стал игроком Барселоны в феврале. Трансфер был совершен по разрешению руководства Ла Лиги в виде исключения. За это время Мартин провел три матча за клуб.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб готов продать Брейтуэйта в летнее трансферное окно.

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Теги: Барселона, Мартин Брейтуэйт, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
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