Новичок Барселоны рассказал, в чем он лучше всех в клубе

Футболист Барселоны Мартин Брейтуэйт пообщался с фанатами на карантине.

В Twitter один из болельщиков решил поинтересоваться у нападающего: “Кто самый быстрый игрок Барселоны?“.

Брейтуэйт, не долго думая, оригинально ответил фанату: “Ты общаешься с ним сейчас“.

You are talking to him 😎 https://t.co/RRGVvbkTHA