Новичок Барселоны рассказал, в чем он лучше всех в клубе

Игрок назвал компонент, который выделяет его в составе каталонского клуба.

Футболист Барселоны Мартин Брейтуэйт пообщался с фанатами на карантине.

В Twitter один из болельщиков решил поинтересоваться у нападающего: “Кто самый быстрый игрок Барселоны?“.

Брейтуэйт, не долго думая, оригинально ответил фанату: “Ты общаешься с ним сейчас“.

You are talking to him 😎 https://t.co/RRGVvbkTHA — Martin Braithwaite (@MartinBraith) April 15, 2020

Напомним, что форвард стал игроком Барселоны в феврале. Трансфер был совершен по разрешению руководства Ла Лиги в виде исключения. За это время Мартин провел три матча за клуб.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб готов продать Брейтуэйта в летнее трансферное окно.