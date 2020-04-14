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Барселона остановила переговоры по Лаутаро

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Каталонский клуб вернется к переговорам позже.
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес
Getty Images

Барселона прекратила трансферные переговоры с Интером о переходе Лаутаро Мартинес, об этом сообщает Sky Sport Italia.

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По информации источника, руководство “сине-гранатовые“ отложили переговоры из-за того, что клуб попал в экономический кризис из-за пандемии коронавируса.

Каталонская команда предлагала включить Усмана Дембеле, Антуана Гризманна, Нельсона Семеду и Артуро Видаля, но такое решение, видимо, не устраивает руководство Интера.

В текущем сезоне Лаутаро провел 22 матча, в которых забил 16 голов и отдал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Барселона продаст ряд игроков, чтобы насобирать денег на трансферы Неймара и Мартинеса.

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Теги: Барселона, Лаутаро Мартинес, футбол, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
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