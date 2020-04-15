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Показывать трофей ЛЧ коровам: Сетьен рассказал о своей метче в Барселоне

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Тренер Барселоны хочет выиграть европейский турнир.
Кике Сетьен
Кике Сетьен
Getty Images

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен заявил, что мечтает погулять с трофеем Лиги чемпионов на пастбище с коровами. 

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“Я часто игрокам говорю, что тороплюсь добиться успеха в Барселоне. У меня нет времени, чтобы проигрывать, ведь я хочу выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу.

Одержать победу в этих двух турнирах было бы замечательно. Кончено, у меня есть мечта гулять на своем пастбище среди коров с кубком Лиги чемпионов и показывать его им“, - приводит слова Сетьена AS.

Ранее стало известно о том, останется ли Сетьен в Барселоне после окончания сезона.

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Теги: Кике Сетьен, Барселона, Лига чемпионов, футбол, Ла Лига, чемпионат Испании
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