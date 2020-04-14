Бывший вице-президент Барселоны вновь обвинил руководство клуба в коррупции

Эмили Русо заявил, что именно факт коррупции в клубе стал причиной его отставки из Барселоны.

Бывший вице-президент Барселоны Эмили Русо вновь рассказал о коррупции в каталонском клубе.

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"Коррупция в Барселоне подтверждена тем, что клуб удалил всю информацию о контрактах с различными компаниями, одна из которых также расположена в офшорной зоне. Это было нужно для того, чтобы избежать внутреннего контроля и получить одобрения в совете директоров.

Все мои заявления по этому поводу - объективны и правдивы, у меня есть на эти высказывания все основания, а вот у претензий Барселоны нет никаких оснований на это. Я обратил внимание на эти нарушения в клубе, и это привело к моей отставке", - цитирует Русо Marca.

Напомним, после увольнения из Барселоны Эмили Русо обвинил руководство клуба в краже денежных средств, на что "сине-гранатовые" пригрозили подать в суд.