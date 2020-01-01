Хави: Можно ужасно играть в чемпионате Испании, а затем выиграть ЛЧ

Испанец считает, что некоторым командам везет в еврокубке.

Бывший полузащитник Барселоны Хави, который сейчас возглавляет Аль-Садд, высказался о шансах своей бывшей команды в Лиге чемпионов.

“Барсу тяжелее рассматривать как фаворита в ЛЧ. Она выигрывала еврокубок, когда была заметно сильнее противников. Каталонцы не могут надеяться на удачу, которая присутствует у некоторых команд.

Я имею ввиду Реал Мадрид, у других такого не случалось. Нам повезло в матче против Челси в 2009 году, когда Иньеста забил, несмотря на то, что команда была вдесятером и почти не наносила ударов по воротам. Это удача.

Я говорю о том, что можно ужасно играть в чемпионате Испании, а затем выиграть ЛЧ. У Барселоны такого не было, а вот у Реала - да. Поэтому я говорю про удачу“, - цитирует игрока El Mundo.

Ранее Хави назвал единственного игрока, который лучше Роналдиньо.