Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Мата: Азар много лет был лучшим в АПЛ

Комментариев: 0
Испанец верит в то, что его бывший партнер по команде проявит себя в Реале.
Эден Азар и Хуан Мата
Эден Азар и Хуан Мата
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Хуан Мата прокомментировал игру своего бывшего одноклубника по Челси Эдена Азара.

“Лучшим игроком Премьер-лиги, с которым и против которого я любил играть, был Эден Азар. Лично я считаю, что Азар много лет был лучшим в Премьер-лиге.

Он способен выигрывать матчи в одиночку. Мы тренировались с Азаром вместе, и я знаю, насколько он может быть хорош.

Ему не везет с травмами в Реале, но я уверен, что он проявит себя, когда наберет форму“, - цитирует Мату официальный сайт “красных дьяволов“.

Ранее Азар признался, что у него выдался плохой первый сезон в Реале.

Поделись:
Теги: футбол, Хуан Мата, Эден Азар, чемпионат Англии, АПЛ, Реал, Ла Лига, чемпионат Испании
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь