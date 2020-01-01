Мата: Азар много лет был лучшим в АПЛ

Испанец верит в то, что его бывший партнер по команде проявит себя в Реале.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Хуан Мата прокомментировал игру своего бывшего одноклубника по Челси Эдена Азара.

“Лучшим игроком Премьер-лиги, с которым и против которого я любил играть, был Эден Азар. Лично я считаю, что Азар много лет был лучшим в Премьер-лиге.

Он способен выигрывать матчи в одиночку. Мы тренировались с Азаром вместе, и я знаю, насколько он может быть хорош.

Ему не везет с травмами в Реале, но я уверен, что он проявит себя, когда наберет форму“, - цитирует Мату официальный сайт “красных дьяволов“.

Ранее Азар признался, что у него выдался плохой первый сезон в Реале.