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Барселона намерена засудить бывшего вице-президента за слова о коррупции

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Функционер будет отвечать за слова.
Эмили Русо
Эмили Русо
sport.es

Руководство Барселоны приняло решение подать иск в суд на бывшего вице-президента клуба Эмили Русо, об этом сообщает Cadena Cope.

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По информации источника, такое решение связано с тем, что Русо заявил о том, что в каталонском клубе есть коррупция.

Руководство “сине-гранатовых“ намерены отстоять честь Барселоны и его сотрудников, доказав, что слова бывшего руководителя - ложь.

Ранее сообщалось, что шесть директоров Барселоны подали в отставку из-за конфликта с президентом клуба.

Отметим, что Барселона отрицает все обвинения в коррупции и хищении денежных средств.

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Теги: Барселона, чемпионат Испании, Ла Лига, футбол
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