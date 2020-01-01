Барселона намерена засудить бывшего вице-президента за слова о коррупции

Функционер будет отвечать за слова.

Руководство Барселоны приняло решение подать иск в суд на бывшего вице-президента клуба Эмили Русо, об этом сообщает Cadena Cope.

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По информации источника, такое решение связано с тем, что Русо заявил о том, что в каталонском клубе есть коррупция.

Руководство “сине-гранатовых“ намерены отстоять честь Барселоны и его сотрудников, доказав, что слова бывшего руководителя - ложь.

Ранее сообщалось, что шесть директоров Барселоны подали в отставку из-за конфликта с президентом клуба.

Отметим, что Барселона отрицает все обвинения в коррупции и хищении денежных средств.