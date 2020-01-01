Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Зозуля трогательно высказался о коронавирусе

Комментариев: 0
Украинец скучает по футболу.
Роман Зозуля
Роман Зозуля
Getty Images

Футболист Альбасете Роман Зозуля рассказал, как изменилась его жизнь на карантине.

Украинский игрок сделал пост в Facebook на котором рассказал, как ощущает себя в домашней изоляции.

“Я слежу за всеми новостями из дому, и мне жаль, что это происходит. Особенно жаль людей, которые покидают нас по всему миру.

Я скучаю по городу, друзьям, музыке, ресторанам. Мне не хватает привычной жизни: тренировок, матчей, полных стадионов и всех тех эмоций, которые делают нашу жизнь счастливой.

Крепко обнимаю тех, кому приходится сейчас тяжелее всего. Скоро мы снова сможем спокойно дышать на улицах, приветствовать друг друга и мяч… снова будем в игре. Вперед, Альбасете!“.

Ранее сообщалось, что Зозуля приобрел оборудование для больницы Альбасете.

Поделись:
Теги: Роман Зозуля, Альбасете, Сегунда, футбол, чемпионат Испании, коронавирус
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь