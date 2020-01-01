Зозуля трогательно высказался о коронавирусе

Украинец скучает по футболу.

Футболист Альбасете Роман Зозуля рассказал, как изменилась его жизнь на карантине.

Украинский игрок сделал пост в Facebook на котором рассказал, как ощущает себя в домашней изоляции.

“Я слежу за всеми новостями из дому, и мне жаль, что это происходит. Особенно жаль людей, которые покидают нас по всему миру.

Я скучаю по городу, друзьям, музыке, ресторанам. Мне не хватает привычной жизни: тренировок, матчей, полных стадионов и всех тех эмоций, которые делают нашу жизнь счастливой.

Крепко обнимаю тех, кому приходится сейчас тяжелее всего. Скоро мы снова сможем спокойно дышать на улицах, приветствовать друг друга и мяч… снова будем в игре. Вперед, Альбасете!“.

Ранее сообщалось, что Зозуля приобрел оборудование для больницы Альбасете.