Реал заинтересован в трансфере Обамеянга

"Сливочные" провели предварительные переговоры с боссами Арсенала.

Руководство мадридского Реала хочет совершить трансфер форварда лондонского Арсенала Пьера-Эмерика Обамеянга, об этом сообщает France Football.

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По информации источника, “сливочные“ связались с боссами “канониров“ о возможности сделки в летнее трансферное окно. Отмечается, что габонский игрок покинет Арсенал, если им не удастся пробиться в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

Действующий контракт Обамеянга с лондонским клубом действует до лета 2021 года.

В текущем сезоне Пьер-Эмерик провел 32 матча за Арсенал, в которых ему удалось забить 20 голов.

Ранее сообщалось, что Обамеянг может присоединиться к Барселоне.