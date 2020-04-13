Стало известно, за сколько Барселона готова продать Дембеле
Каталонский клуб выставил ценник на француза.
Руководство Барселоны приняло решение продать Усмана Дембеле, об этом сообщает Marca.
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По информации источника, “сине-гранатовые“ готовы расстаться с игроком за 60 миллионов евро.
Отмечается, что на данный момент нет ни одного предложения по Дембеле. Это может быть связано с тем, что многие клубы попали в экономический кризис из-за пандемии коронавируса.
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Напомним, что Дембеле перешел в Барселону в летнее трансферное окно в 2017 году из дортмундской Боруссии за 125 миллионов евро.
В текущем сезоне француз сыграл провел 5 матчей за Барселону, в которых сумел единожды поразить ворота соперника.
Ранее сообщалось, что Дембеле выбыл до конца сезона.
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