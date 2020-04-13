Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Стало известно, за сколько Барселона готова продать Дембеле

Комментариев: 0
Каталонский клуб выставил ценник на француза.
Усман Дембеле
Усман Дембеле
Getty Images

Руководство Барселоны приняло решение продать Усмана Дембеле, об этом сообщает Marca.

Читай также: Барселона назвала цену на Ракитича

По информации источника, “сине-гранатовые“ готовы расстаться с игроком за 60 миллионов евро.

Отмечается, что на данный момент нет ни одного предложения по Дембеле. Это может быть связано с тем, что многие клубы попали в экономический кризис из-за пандемии коронавируса.

Читай также: Барселона выставила ценник на Умтити

Напомним, что Дембеле перешел в Барселону в летнее трансферное окно в 2017 году из дортмундской Боруссии за 125 миллионов евро.

В текущем сезоне француз сыграл провел 5 матчей за Барселону, в которых сумел единожды поразить ворота соперника.

Ранее сообщалось, что Дембеле выбыл до конца сезона.

Поделись:
Теги: Усман Дембеле, Барселона, футбол, Ла Лига, чемпионат Испании
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь