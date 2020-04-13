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Реал намерен совершить два крупных трансфера

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"Сливочные" запланировали два трансфера, которые хотят осуществить за два года.
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд
Getty Images

Руководство мадридского Реала запланировало совершить два трансфера за два года, об этом сообщает Marca.

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По информации источника, “сливочные“ продолжают работать над трансфером Килиана Мбаппе из ПСЖ, но руководство французского клуба установило запрет на продажу игрока.

Таким образом, Реал хочет вернуться к варианту с подписанием нападающего в 2021 году. Учитывая то, что контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года, то в Мадриде надеются, что у “парижан“ не останется другого выбора, кроме как продать футболиста.

Отмечается, что в ближайшее летнее трансферное окно руководство “сливочных“ активно будет работать над трансферном форварда дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда.

Ранее сообщалось, что Реал готов возобновить тренировки, несмотря на чрезвычайное положение в Испании.

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Теги: Реал Мадрид, Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе, футбол
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