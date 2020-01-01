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Лунин получит шанс в Реале

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Ареола покинет мадридский клуб по окончанию сезона.
Альфонс Ареола
Альфонс Ареола
Getty Images

Голкипер ПСЖ Альфонс Ареола, который выступает за мадридский Реал на правах аренды, вернется в французский клуб по окончанию сезона, об этом сообщает L'Equipe.

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По информации источника, “сливочные“ на намерены приобретать Ареола на полноценной основе. Таким образом, Андрей Лунин и Люка Зидан получат шанс побороться за место запасного вратаря в Реале.

Отмечается, что действующий контракт Ареола с ПСЖ рассчитан до 2023 года, но Альфонс не намерен оставаться дублером Кейлора Наваса в Париже и намерен подыскать себе новый клуб.

Ранее сообщалось, что ПСЖ заинтересовался в трансфере вратаря Аякса.

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Теги: Андрей Лунин, Реал Мадрид, Альфонс Ареола, ПСЖ, футбол
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