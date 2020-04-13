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Ракитич: Я не мешок картошки, с которым можно делать все, что угодно

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Хорват хочет сам решить, где ему продолжать карьеру.
Иван Ракитич
Иван Ракитич
Getty Images

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич прокомментировал свое будущее в каталонской команде.

“Я не мешок картошки, с которым можно делать все, что угодно. Сам решу, где играть.

Самое главное: хочу быть в месте, где меня любят, уважают и где хорошо моей семье. Если здесь - отлично, если нет - то я буду играть там, где захочу“, - цитирует Ракитича Mundo Deportivo.

Ранее Барселона назвала цену на Ракитича.

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Теги: футбол, Барселона, Иван Ракитич, чемпионат Испании, Ла Лига
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