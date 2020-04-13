Ракитич: Я не мешок картошки, с которым можно делать все, что угодно

Хорват хочет сам решить, где ему продолжать карьеру.

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич прокомментировал свое будущее в каталонской команде.

“Я не мешок картошки, с которым можно делать все, что угодно. Сам решу, где играть.

Самое главное: хочу быть в месте, где меня любят, уважают и где хорошо моей семье. Если здесь - отлично, если нет - то я буду играть там, где захочу“, - цитирует Ракитича Mundo Deportivo.

Ранее Барселона назвала цену на Ракитича.