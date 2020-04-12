Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Йович останется в Реале - AS

Комментариев: 0
"Сливочные" рассчитывают на сербского футболиста.
Лука Йович
Лука Йович
Getty Images

Нападающий Реала Лука Йович не покинет мадридцев летом. Об этом сообщает AS.

“У Луки идеальный возраст, он может продолжить расти как игрок. У него контракт до 2025 года, и мы на него рассчитываем.

В дебютном сезоне всем непросто, нужно привыкать к новой культуре, но мы верим в его потенциал“, - отметил источник, близкий к “сливочным“.

Отметим, что в это сезоне Йович провел за Реал 24 матча во всех турнирах, где забил два гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Реал хочет обменять Йовича на Холанда.

Поделись:
Теги: футбол, Лука Йович, чемпионат Испании, Ла Лига
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь