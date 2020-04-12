Йович останется в Реале - AS

"Сливочные" рассчитывают на сербского футболиста.

Нападающий Реала Лука Йович не покинет мадридцев летом. Об этом сообщает AS.

“У Луки идеальный возраст, он может продолжить расти как игрок. У него контракт до 2025 года, и мы на него рассчитываем.

В дебютном сезоне всем непросто, нужно привыкать к новой культуре, но мы верим в его потенциал“, - отметил источник, близкий к “сливочным“.

Отметим, что в это сезоне Йович провел за Реал 24 матча во всех турнирах, где забил два гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Реал хочет обменять Йовича на Холанда.