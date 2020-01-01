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Стало известно, где Хамес намерен продолжить карьеру

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Футболист хочет воссоединиться с бывшим тренером.
Карло Анчелотии и Хамес Родригес
Карло Анчелотии и Хамес Родригес
Getty Images

Футболист Реала Хамес Родригес готов покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

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Как сообщает журналист Николо Скира, колумбийский игрок намерен перебраться в АПЛ. Родригес заинтересован в воссоединение с бывшим тренером Карло Анчелотии, который возглавляет Эвертон.

Отметим, что итальянский специалист попросил руководство “ирисок“ совершить трансфер Хамеса в клуб.

Напомним, что мадридский Реал изъявил желание избавиться от Хамеса.

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Теги: Хамес Родригес, Эвертон, Реал Мадрид, Карло Анчелотти, футбол
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