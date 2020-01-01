Стало известно, где Хамес намерен продолжить карьеру
Футболист хочет воссоединиться с бывшим тренером.
Футболист Реала Хамес Родригес готов покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.
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Как сообщает журналист Николо Скира, колумбийский игрок намерен перебраться в АПЛ. Родригес заинтересован в воссоединение с бывшим тренером Карло Анчелотии, который возглавляет Эвертон.
Отметим, что итальянский специалист попросил руководство “ирисок“ совершить трансфер Хамеса в клуб.
Напомним, что мадридский Реал изъявил желание избавиться от Хамеса.
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