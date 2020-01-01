Стало известно, где Хамес намерен продолжить карьеру

Футболист хочет воссоединиться с бывшим тренером.

Футболист Реала Хамес Родригес готов покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Читай также: Сульшер попросил МЮ продать пять игроков

Как сообщает журналист Николо Скира, колумбийский игрок намерен перебраться в АПЛ. Родригес заинтересован в воссоединение с бывшим тренером Карло Анчелотии, который возглавляет Эвертон.

Отметим, что итальянский специалист попросил руководство “ирисок“ совершить трансфер Хамеса в клуб.

Напомним, что мадридский Реал изъявил желание избавиться от Хамеса.