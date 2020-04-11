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Реал готов возобновить тренировки, несмотря на чрезвычайное положение в Испании

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"Сливочные" определяются с датой.
Футболисты Реала
Футболисты Реала
Getty Images

Реал намерен возобновить тренировочный процесс, несмотря на чрезвычайное положение в Испании, об этом сообщает Marca.

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По информации источника, руководство клуба определяется с датой, когда можно начать тренировки. Отмечается, что медицинский штаб Реала уже составил правила безопасности для футболистов во время занять.

Сейчас в Испании более 160 тысяч зараженных коронавирусом, что является вторым показателем в мире.

Напомним, что футболисты Реала согласились на снижение зарплат.

Ранее президент Ла Лиги сообщил, когда продолжится сезон-2019/20.

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Теги: Реал Мадрид, чемпионат Испании, футбол, коронавирус, карантин, Ла Лига
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