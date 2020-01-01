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Экс-игрок Барселоны: Лаутаро - идеальный вариант для каталонского клуба

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Аргентинец похож на Серхио Агуэро.
Хуан Антонио Пицци
Хуан Антонио Пицци
Getty Images

Экс-футболист Барселоны и сборной Испании Хуан Антонио Пицци поделился мнением о нападающем Интера Лаутаро Мартинесе.

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“Лаутаро - образец того, как изменилась позиция центрального нападающего в современном футболе. Он схожий на Серхио Агуэро.

Мартинес уже продемонстрировал свой уровень в Аргентине, когда играл за Расинг, и в сборной. Я считаю, что он идеальный игрок, стиль его игры лучше всего подходит Барселоне. 

У него также есть преимущество, ведь выступает на очень высоком уровне в Серии А, которая для меня один из самых конкурентоспособных чемпионатов в мире. Любой футболист, который выделяется в чемпионате Италии, может заиграть где угодно“, - приводит слова Пицци Goal.com.

Ранее сообщалось, что Барселона продаст ряд игроков, чтобы насобирать денег на трансферы Неймара и Мартинеса.

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Теги: Хуан Антонио Пицци, Барселона, Лаутаро Мартинес, Интер, футбол
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