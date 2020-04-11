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Хамес готов покинуть Реал

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Агент футболиста общался с топ-клубами.
Хамес Родригес
Хамес Родригес
Getty Images

Футболист Реала Хамес Родригес готов покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно, об этом сообщает As.

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По информации источника, агент колумбийца Жорже Мендеш провел предварительные переговоры c топ-клубами, среди которых Манчестер Юнайтед и Ювентус.

Отмечается, что “сливочные“ готовы расстаться с Гаретом Бэйлом, однако игрок не хочет покидать Реал.

Ранее сообщалось, что Анчелотти хочет пригласить двух игроков Реала в Эвертон.

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Теги: Хамес Родригес, Реал Мадрид, Жорже Мендеш, футбол, Гарет Бэйл
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