Стало известно, сколько потеряют Реал и Барселона из-за отмены Кубка чемпионов

Испанские гранды понесут очередные убытки из-за отмененного турнира.

Накануне было объявлено об отмене товарищеского турнира International Champions Cup (ICC) из-за пандемии коронавируса.

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Как стало известно Marca, весомые убытки из-за этого понесут испанские гранды Реал и Барселона - порядка 18 миллионов евро каждый.

Отметим, что Реал и Барселоны должны были сыграть в Лас-Вегасе на новом стадионе в рамках Международного кубка чемпионов.

Ранее сообщалось, что Барселона официально объявила о сокращении зарплат игрокам.