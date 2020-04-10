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Стало известно, сколько потеряют Реал и Барселона из-за отмены Кубка чемпионов

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Испанские гранды понесут очередные убытки из-за отмененного турнира.
Реал и Барселона понесут убытки из-за отмены ICC
Реал и Барселона понесут убытки из-за отмены ICC
Getty Images

Накануне было объявлено об отмене товарищеского турнира International Champions Cup (ICC) из-за пандемии коронавируса.

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Как стало известно Marca, весомые убытки из-за этого понесут испанские гранды Реал и Барселона - порядка 18 миллионов евро каждый.

Отметим, что Реал и Барселоны должны были сыграть в Лас-Вегасе на новом стадионе в рамках Международного кубка чемпионов.

Ранее сообщалось, что Барселона официально объявила о сокращении зарплат игрокам.

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Теги: Реал, Реал Мадрид, Барселона, Международный кубок чемпионов, футбол, International Champions Cup, убытки
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