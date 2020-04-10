Стало известно, сколько потеряют Реал и Барселона из-за отмены Кубка чемпионов
Испанские гранды понесут очередные убытки из-за отмененного турнира.
Накануне было объявлено об отмене товарищеского турнира International Champions Cup (ICC) из-за пандемии коронавируса.
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Как стало известно Marca, весомые убытки из-за этого понесут испанские гранды Реал и Барселона - порядка 18 миллионов евро каждый.
Отметим, что Реал и Барселоны должны были сыграть в Лас-Вегасе на новом стадионе в рамках Международного кубка чемпионов.
Ранее сообщалось, что Барселона официально объявила о сокращении зарплат игрокам.
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