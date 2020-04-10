Зидан попросил Реал подписать защитника Лейпцига

Дайо Упамекано может перебраться в чемпионат Испании.

Защитник немецкого РБ Лейпциг Дайо Упамекано попал в сферу интересов Реала.

Как стало известно AS, в услугах 21-летнего футболиста заинтересован главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

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По мнению специалиста, Упамекано может стать первым запасным на случай, если Серхио Рамос или Рафаэль Варан не смогут сыграть. Француз крайне недоволен Начо и Эдером Милитао, и рассчитывает, что Упамекано исправит эту ситуацию.

Отметим, что контракт с Лейпцигом рассчитан до 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне он отыграл 21 матч в Бундеслиге, не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Реал хочет обменять Йовича на Холанда.