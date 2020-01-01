Барселона отрицает все обвинения в коррупции и хищении денежных средств
Каталонский клуб также сообщил, что рассматривает вариант обращения в суд.
Каталонская Барселона отреагировала на слова бывшего вице-президента клуба Эмили Русо о возможной коррупции.
"Бывший вице-президент клуба Эмили Русо в интервью средствам массовой информации выдвинул серьезные и необоснованные обвинения в адрес Барселоны.
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Мы категорически отрицаем любые действия, которые можно классифицировать как коррупция, и оставляем за собой право принять меры судебного характера", - говорится в заявлении на официальном сайте Барселоны.
Ранее сообщалось, что сразу шесть директоров Барселоны подали в отставку из-за конфликта с президентом клуба.
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