Бывший вице-президент Барселоны: Кто-то из руководства крадет из клуба

Эмили Русо раскритиковал работу руководящего состава Барселоны.

Бывший вице-президент каталонской Барселоны Эмили Русо поделился своими подозрениями относительно нечестных действий руководства клуба.

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"Мне кажется, что кто-то крадет из кассы клуба. Компании I3 Ventures заплатили миллион евро, при том, что рыночная стоимость подобных услуг - 100 тысяч.

Кто крадет? Кто-то из руководства. Я не знаю, кто именно это делает, но у меня есть подозрения", - приводит слова Русо Sport.es.

Напомним, что в начале этого года стало известно о том, что "сине-гранатовые" заплатили компании I3 Ventures за то, чтобы она оказывала поддержку президенту клуба Жозепу Бартомеу и дискредитировала футболистов.

Ранее сообщалось, что Эмили Русо и еще пять директоров Барселоны подали в отставку из-за конфликта с президентом клуба.