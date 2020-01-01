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Бывший вице-президент Барселоны: Кто-то из руководства крадет из клуба

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Эмили Русо раскритиковал работу руководящего состава Барселоны.
Эмили Русо
Эмили Русо
sport.es

Бывший вице-президент каталонской Барселоны Эмили Русо поделился своими подозрениями относительно нечестных действий руководства клуба.

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"Мне кажется, что кто-то крадет из кассы клуба. Компании I3 Ventures заплатили миллион евро, при том, что рыночная стоимость подобных услуг - 100 тысяч.

Кто крадет? Кто-то из руководства. Я не знаю, кто именно это делает, но у меня есть подозрения", - приводит слова Русо Sport.es.

Напомним, что в начале этого года стало известно о том, что "сине-гранатовые" заплатили компании I3 Ventures за то, чтобы она оказывала поддержку президенту клуба Жозепу Бартомеу и дискредитировала футболистов.

Ранее сообщалось, что Эмили Русо и еще пять директоров Барселоны подали в отставку из-за конфликта с президентом клуба.

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Теги: Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры
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