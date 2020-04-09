Шесть директоров Барселоны подали в отставку из-за конфликта с президентом клуба

Функционеры остались недовольны действиями руководства команды.

Шесть директоров Барселоны подали в отставку и покинули свои должности. Об этом сообщает AS.

Отмечается, что Эмили Русо, Энрике Томбас, Сильвио Элаяс, Мария Тейксидор, Хосеп Понт и Хорди Клазамилья остались недовольны действиями клуба в условиях финансового кризиса, вызванного вспышкой коронавируса.

Кроме того, они вспомнили скандале, когда руководство, якобы, потратило солидную сумму на поддержку президента каталонцев Жосепа Бартомеу и критику его оппонентов в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что хакеры взломали аккаунт Барселоны и объявили о возвращении Неймара.