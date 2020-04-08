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Чемпионат Испании могут доиграть на Канарских островах

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Туристическая инфраструктура позволит разместить все 42 команды участников чемпионатов.
Ла Лига
Ла Лига
Getty Images

Ассоциация отельеров Тенерифе предложила Федерации футбола Испании и Ла Лиге доиграть сезон в первом и втором дивизионах на Канарских островах, об этом сообщает Marca.

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По информации источника, президент организации направил письма президентам Федерации футбола Испании Луису Рубиалесу и Ла Лиги Хавьеру Тебасу с предложением доиграть последние матчи Примеры и Сегунды на спортивных базах отелей, которые входят в ассоциацию.

Такое предложено связано с тем, что острова достаточно далеко изолированы от пандемии коронавируса. Туристическая инфраструктура позволит разместить все 42 команды участников чемпионатов.

Отметим, что на Канарских островах было зафиксировано более 1700 случаев заражения коронавирусом, из которых 91 с летальным исходом.

Ранее президент Ла Лиги сообщил, когда продолжится сезон-2019/20.

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Теги: Ла Лига, Сегунда, чемпионат Испании, футбол, коронавирус
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