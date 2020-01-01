Легендарный футболист Атлетико умер от коронавируса

COVID-19 продолжает забирать жизни людей.

Легендарный футболист Атлетико Мигель Джонс умер от коронавируса, об этом сообщил официальный сайт мадридского клуба.

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Как информирует пресс-служба “матрасников“, спортсмен скончался восьмого апреля. 81-летний мужчина долгие годы боролся с раком, но коронавирус дал осложнения на легкие, что привело к смерти.

Мигель Джонс в составе Атлетико выиграл чемпионат Испании (1966), трижды - Кубок Испании (1960, 1961, 1965), а также Кубок обладателей кубков (1962).

Кроме этого, игрок выступал за Индаучу, Баракальдо и Осасуну, в которой завершил карьеру в 1968 году.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни бывший тренер Атлетико.