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Барселона нашла замену Тер Штегену

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"Сине-гранатовые" готовятся к возможному уходу немца.
Андре Онана
Андре Онана
Getty Images

Вратарь Аякса Андре Онана может перебраться в Барселону, об этом сообщает Mundo Deportivo.

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По информации источника, руководство “сине-гранатовых“ рассматривают кандидатуру камерунца, который может заменить вратаря каталонского клуба Марка-Андре Тер Штегена, если немец не согласится продлить контрактное соглашение с командой.

Сообщается, что функционеры Барселоны активно обсуждают с представителями Онаны возможный переезд вратаря в Испанию. 

Напомним, что голкипер Аякса с 2010 по 2015 год находился в системе Барселоны. 24-летний игрок выступал за молодежные команды “сине-гранатовых“.

В текущем сезоне Онана провел 24 матча в Эредивизии, в которых сумел восемь раз сохранить свои ворота “сухими“.

Ранее Барселона выставила ценник на Умтити.

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Теги: Марк-Андре тер Штеген, Барселона, Аякс, Андре Онана, футбол
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