Футболисты Реала согласились на снижение зарплат

Оклад игроков уменьшится как минимум на 10%.

Футболисты, тренеры и руководство первых футбольных и баскетбольных команд Реала согласились на снижение зарплаты на конец сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба мадридцев.

В зависимости от того, возобновится ли чемпионат Испании, это сокращение может составить от 10 до 20%. Благодаря этому клуб сможет выплачивать полную сумму остальным работникам.

“Реал гордится всеми, кто составляет эту великую семью и ее непоколебимую культуру ценностей, которая становится особенно значимой в эти трудные времена“, - сказано в заявлении клуба.

Ранее президент Ла Лиги сообщил, когда продлится сезон-2019/20.