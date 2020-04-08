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Футболисты Реала согласились на снижение зарплат

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Оклад игроков уменьшится как минимум на 10%.
Игроки Реала
Игроки Реала
Getty Images

Футболисты, тренеры и руководство первых футбольных и баскетбольных команд Реала согласились на снижение зарплаты на конец сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба мадридцев.

В зависимости от того, возобновится ли чемпионат Испании, это сокращение может составить от 10 до 20%. Благодаря этому клуб сможет выплачивать полную сумму остальным работникам.

“Реал гордится всеми, кто составляет эту великую семью и ее непоколебимую культуру ценностей, которая становится особенно значимой в эти трудные времена“, - сказано в заявлении клуба.

Ранее президент Ла Лиги сообщил, когда продлится сезон-2019/20.

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Теги: футбол, чемпионат Испании, Ла Лига, Реал
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